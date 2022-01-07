Балаге рассказал, что нужно сделать «Барселоне» для трансфера Холанна

Журналист Гильем Балаге рассказал, при каких обстоятельствах может быть оформлен переход норвежского нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна в каталонскую «Барселону».

«Трансфер реален, если «Барса» сможет избавиться от ряда футболистов. Клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость. Думаю, руководство все это понимает. После того, как они продадут ненужных игроков, у них будет возможность подписать Эрлинга. Это будет трудно, но не невозможно», - приводит слова журналиста BBC Sport.

Помимо «сине-гранатовых», на скандинавского форварда претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».