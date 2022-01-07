Коман не хочет покидать «Баварию»

Продолжаются активные переговоры между французским вингером Кингсли Команом и «Баварией» относительно пролонгации трудового договора.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Жюльен Мейнар, полузащитник не хочет покидать немецкий клуб и готов подписать новое соглашение с мюнхенцами.

При этом у Кингсли есть заманчивые варианты продолжения карьеры на Туманном Альбионе. В его услугах заинтересованы «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Также пригласить Комана желает «ПСЖ».

Француз выступает за мюнхенский коллектив с 2017 года, его контракт истекает по окончании сезона-2022/2023.