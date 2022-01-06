​Пёнтек прибыл на обследование перед трансфером в «Фиорентину»

Кшиштоф Пёнтек близок к возвращению в итальянский футбол. В четверг польского форварда в аэропорту Флоренции встретили журналисты и болельщики. В ближайшие часы Пёнтек пройдёт медицинское обследование. Если всё будет в порядке, футболист перейдёт в «Фиорентину» из «Герты» на правах аренды с возможностью выкупа за 15-16 миллионов евро. Об этом пишет Football Italia.

Кшиштоф Пёнтек в своё время уже выступал в Италии. Он блистал в «Дженоа», после чего перешёл в «Милан», но там заиграть не смог.

В первой части сезона 2021/2022 Кшиштоф Пёнтек провёл за «Герту» 10 матчей. На счету поляка один гол и один голевой пас.