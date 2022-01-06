«Боруссия» готова предложить Холанну рекордный контракт

Боссы дортмундской «Боруссии» прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить в команде норвежского голеадора Эрлинга Холанна.

Как стало известно Todofichajes, «шмели» готовы серьезно поднять зарплату скандинаву. Немецкий клуб планирует предложить Эрлингу рекордные 16 миллионов евро в год. Ни один игрок в истории «Боруссии» не получал таких денег.

На Холанна претендуют несколько европейских грандов. Пригласить норвежца хотят «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити». Гранды устроят охоту на нападающего в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бундеслиги 21-летний бомбардир забил 13 мячей в 11 играх.