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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» готова предложить Холанну рекордный контракт

06 Января 2022 • 13:07 Комментировать

Боссы дортмундской «Боруссии» прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить в команде норвежского голеадора Эрлинга Холанна.

Как стало известно Todofichajes, «шмели» готовы серьезно поднять зарплату скандинаву. Немецкий клуб планирует предложить Эрлингу рекордные 16 миллионов евро в год. Ни один игрок в истории «Боруссии» не получал таких денег.

На Холанна претендуют несколько европейских грандов. Пригласить норвежца хотят «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити». Гранды устроят охоту на нападающего в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бундеслиги 21-летний бомбардир забил 13 мячей в 11 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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