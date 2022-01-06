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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс объяснил, почему дортмундская «Боруссия» не может конкурировать с «Баварией»

06 Января 2022 • 11:42 Комментировать

Ули Хёнесс, почетный президент «Баварии», рассказал, почему дортмундская «Боруссия» не может на равных конкурировать с мюнхенским клубом.

«Бавария» - стабильный проект. Наша команда всегда прогрессирует, чего не кажешь о «Боруссии». Дортмундцы регулярно продают своих лучших игроков. Из-за этого им тяжело развиваться. У нас же все иначе. «Бавария» не расстается со своими лидерами, команда сильно сплотилась и доказывает это своей игрой», - передает слова Хёнесса Abendzeitung München.

По итогам 17 туров Бундеслиги «Бавария» уверенно лидирует в таблице, опережая идущую второй «Боруссию» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Ули Хенесс
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