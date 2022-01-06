Хёнесс объяснил, почему дортмундская «Боруссия» не может конкурировать с «Баварией»

Ули Хёнесс, почетный президент «Баварии», рассказал, почему дортмундская «Боруссия» не может на равных конкурировать с мюнхенским клубом.

«Бавария» - стабильный проект. Наша команда всегда прогрессирует, чего не кажешь о «Боруссии». Дортмундцы регулярно продают своих лучших игроков. Из-за этого им тяжело развиваться. У нас же все иначе. «Бавария» не расстается со своими лидерами, команда сильно сплотилась и доказывает это своей игрой», - передает слова Хёнесса Abendzeitung München.

По итогам 17 туров Бундеслиги «Бавария» уверенно лидирует в таблице, опережая идущую второй «Боруссию» на девять очков.