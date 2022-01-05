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Чемпионат Германии. Бундеслига

Пёнтека ждут в Генуе и Флоренции

05 Января 2022 • 21:04 Комментировать

Фаны «старой дамы» связывали большие надежды с переходом нападающего сборной Польши Кшиштофа Пёнтека из «Милана» в «Герту» в январе 2020 года. Столичный клуб заплатил «россонери» 23 миллиона евро.

Но за непродолжительную карьеру в «Герте» поляк так и не стал лидером и бомбардиром клуба, забив всего 12 голов за 56 проведенных матчей в Бундеслиге.

По информации немецкого издания Kicker, бывший клуб Пёнтека «Дженоа» проявляет к нему интерес. «Грифоны» как раз находятся в поисках центрального нападающего, который поможет сохранить прописку в Серии А. Кроме команды Шевченко, за игроком следит и «Фиорентина», которая готова подписать нападающего как замену Влаховичу или в дополнение к нему. Оба клуба рассматривают как арендное соглашение до конце сезона, так и полноценный трансфер.


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Евро-Футбол.Ру,
Герта Дженоа Фиорентина Кшиштоф Пёнтек
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