Пёнтека ждут в Генуе и Флоренции

Фаны «старой дамы» связывали большие надежды с переходом нападающего сборной Польши Кшиштофа Пёнтека из «Милана» в «Герту» в январе 2020 года. Столичный клуб заплатил «россонери» 23 миллиона евро.

Но за непродолжительную карьеру в «Герте» поляк так и не стал лидером и бомбардиром клуба, забив всего 12 голов за 56 проведенных матчей в Бундеслиге.

По информации немецкого издания Kicker, бывший клуб Пёнтека «Дженоа» проявляет к нему интерес. «Грифоны» как раз находятся в поисках центрального нападающего, который поможет сохранить прописку в Серии А. Кроме команды Шевченко, за игроком следит и «Фиорентина», которая готова подписать нападающего как замену Влаховичу или в дополнение к нему. Оба клуба рассматривают как арендное соглашение до конце сезона, так и полноценный трансфер.