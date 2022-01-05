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Чемпионат Германии. Бундеслига

​В «Боруссии» снова высказались о будущем Холанна

05 Января 2022 • 18:44 Комментировать

Директор «Боруссии» Себастьян Кель высказался по поводу одной из самых горячих тем трансферного мира – будущего Эрлинга Холанна.

«Ситуация довольно простая – Холанн имеет возможность реализовать пункт об уходе летом. Но, конечно, мы, как клуб, можем оставаться для него очень хорошим вариантом.

Мы сядем за стол переговоров с Холанном и его представителями в ближайшие недели. Будем активно обсуждать ситуацию. Было бы хорошо, если бы принятие решения не затянулось надолго», - высказался Кель на пресс-конференции.

За два года в «Боруссии» Эрлинг Холанн провёл 75 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 76 голов и 20 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Эрлинг Холанн
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