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Чемпионат Германии. Бундеслига

Почётный президент «Баварии» предложил изолировать невакцинированных людей

05 Января 2022 • 09:29 Комментировать (1)

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказал свою позицию касательно вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Мне не нравится, когда отказываются от вакцинации. Я считаю, что довольно опрометчиво игнорировать прививки. Предлагаю систематически изолировать людей, которые отказываются от вакцины», - передает слова функционера Sportbild.

Напомним, что в мюнхенском топ-клубе зафиксирована вспышка COVID-19. Положительные тесты уже сдали Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Лерой Сане, Дайо Упамекано, Мануэль Нойер, Омар Ричардс, Кингсли Коман и Корентин Толиссо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
pol-black
05 Января 2022 в 09:33
нужно таких "агитаторов" изолировать за призывы к дискриминации.
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