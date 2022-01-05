Почётный президент «Баварии» предложил изолировать невакцинированных людей

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказал свою позицию касательно вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Мне не нравится, когда отказываются от вакцинации. Я считаю, что довольно опрометчиво игнорировать прививки. Предлагаю систематически изолировать людей, которые отказываются от вакцины», - передает слова функционера Sportbild.

Напомним, что в мюнхенском топ-клубе зафиксирована вспышка COVID-19. Положительные тесты уже сдали Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Лерой Сане, Дайо Упамекано, Мануэль Нойер, Омар Ричардс, Кингсли Коман и Корентин Толиссо.