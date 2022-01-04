Судя по всему, нападающий Эрлинг Холанн продолжит карьеру в испанской Примере. Во время недавнего отдыха Холанн рассказал об этом фанатам, которые его встретили.

По данным Deportes Cuatro, Эрлинг Холанн предпочитает перебраться в «Барселону», а не в «Реал». Причина, по которой норвежец склоняется к переезду на «Камп Ноу», заключается в том, что он не хочет отправляться в «Реал» вместе с Килианом Мбаппе.

Впрочем, вопрос трансфера Эрлинга Холанна в «Барселону» зависит от финансов. Переход состоится, если президент каталонского клуба Жоан Лапорта найдёт средства на его реализацию.