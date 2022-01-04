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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Названа причина, по которой Холанн предпочитает перейти в «Барселону», а не в «Реал» слухи

04 Января 2022 • 18:51 Комментировать (2)

Судя по всему, нападающий Эрлинг Холанн продолжит карьеру в испанской Примере. Во время недавнего отдыха Холанн рассказал об этом фанатам, которые его встретили.

По данным Deportes Cuatro, Эрлинг Холанн предпочитает перебраться в «Барселону», а не в «Реал». Причина, по которой норвежец склоняется к переезду на «Камп Ноу», заключается в том, что он не хочет отправляться в «Реал» вместе с Килианом Мбаппе.

Впрочем, вопрос трансфера Эрлинга Холанна в «Барселону» зависит от финансов. Переход состоится, если президент каталонского клуба Жоан Лапорта найдёт средства на его реализацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
04 Января 2022 в 19:25
6 часов назад он переходил в Реал.... Холанн с мыльной оперой переплюнул переходы Мбаппе и Месси
San13
04 Января 2022 в 19:03
ппц, на дню по 5 новостей, то туда, то сюда:)
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