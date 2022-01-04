Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Выбор сделан: Холанн определился с новым клубом

04 Января 2022 • 11:47 Комментировать (1)

Стало известно, где собирается продолжить свою карьеру норвежский бомбардир Эрлинг Холанн. Скандинав намерен покинуть дортмундскую «Боруссию» и перейти в мадридский «Реал», об этом сообщил журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль.

По сведениям инсайдера, сделка состоится по окончании нынешнего сезона. Таким образом, на «Сантьяго Бернабеу» может сформироваться звездная связка нападающих Холанн – Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан подпишет контракт с «королевским» клубом после завершения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кроме «Реала», интерес к Холанну проявляли «Челси» и «Манчестер Сити», однако норвежцу более интересна Ла Лига.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
04 Января 2022 в 12:57
звучит многообещающе но посмотрим что получиться на деле. По мне так им ещё нужны игроки в центре поля (для замены стареющих Кроса, Модрича и Каземиро)...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Января
10:59 · Германия. Бундеслига
Левандовски решил покинуть «Баварию» 1
10:50 · Германия. Бундеслига
Лунёв назвал величайшего российского футболиста
09:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла двух защитников из-за коронавируса
03 Января
11:05 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге назвали лучшего футболиста мира, Месси занял третье место 3
08:56 · Германия. Бундеслига
«Интер» нашёл нового нападающего в Бундеслиге
00:23 · Германия. Бундеслига
Холанн всё ещё выбирает между «Реалом» и «Барселоной» 1
02 Января
10:50 · Германия. Бундеслига
​Нойер рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом
09:18 · Германия. Бундеслига
​Холанн рассказал фанатам, в какой стране будет играть 2
01 Января
20:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о вспышке коронавируса 1
31 Декабря
12:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд расстанется с тремя игроками 1
08:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проиграл борьбу за полузащитника «Баварии»
08:09 · Германия. Бундеслига
Очередной европейский гранд включился в гонку за Гинтером
30 Декабря
21:03 · Россия. Премьер-лига
​Кюизанс ещё может перейти в ЦСКА 1 слухи
17:48 · Германия. Бундеслига
Левандовски – лучший спортсмен года по версии AIPS, Месси попал в тройку 1
10:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - очередной претендент на Гинтера
Все новости
Рекомендуем