Выбор сделан: Холанн определился с новым клубом

Стало известно, где собирается продолжить свою карьеру норвежский бомбардир Эрлинг Холанн. Скандинав намерен покинуть дортмундскую «Боруссию» и перейти в мадридский «Реал», об этом сообщил журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль.

По сведениям инсайдера, сделка состоится по окончании нынешнего сезона. Таким образом, на «Сантьяго Бернабеу» может сформироваться звездная связка нападающих Холанн – Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан подпишет контракт с «королевским» клубом после завершения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кроме «Реала», интерес к Холанну проявляли «Челси» и «Манчестер Сити», однако норвежцу более интересна Ла Лига.