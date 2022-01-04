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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски решил покинуть «Баварию»

04 Января 2022 • 10:59 Комментировать (1)

Лидер атакующей линии мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски определился со своими планами на будущее. Как сообщают журналисты Corriere dello Sport, 33-летний голеадор уведомил руководство клуба о намерении сменить команду.

Действующее соглашение бомбардира с «Баварией» истекает в 2023 году. Не исключено, что мюнхенцы пойдут навстречу игроку и продадут его в конце сезона, чтобы получить денежную компенсацию. Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Роберту со стороны «Реала», «Ювентуса», «Челси» и «ПСЖ».

В 2021 году Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Поляк проиграл аргентинцу Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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NOBODY
04 Января 2022 в 11:18
ну и зря....у него получается в Баварии, подходят друг другу...зачем менять....
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