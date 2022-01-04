Левандовски решил покинуть «Баварию»

Лидер атакующей линии мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски определился со своими планами на будущее. Как сообщают журналисты Corriere dello Sport, 33-летний голеадор уведомил руководство клуба о намерении сменить команду.

Действующее соглашение бомбардира с «Баварией» истекает в 2023 году. Не исключено, что мюнхенцы пойдут навстречу игроку и продадут его в конце сезона, чтобы получить денежную компенсацию. Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Роберту со стороны «Реала», «Ювентуса», «Челси» и «ПСЖ».

В 2021 году Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Поляк проиграл аргентинцу Лионелю Месси.