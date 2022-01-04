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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв назвал величайшего российского футболиста

04 Января 2022 • 10:50 Комментировать

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, который сейчас выступает в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», назвал лучшего российского футболиста в истории.

«Величайший российский футболист – это Лев Яшин. Он является образцом для подражания. Его ассоциируют с успехом сборной СССР на Евро-1960. Спустя некоторое время на меня произвел впечатление Ринат Дасаев, также было много хороших полевых футболистов», - передает слова Андрея Werkself Magazin.

30-летний Лунёв перебрался в леверкузенский коллектив летом 2021 года. Он подписал с «фармацевтами» контракт на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лев Яшин Андрей Лунёв
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