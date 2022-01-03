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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Бундеслиге назвали лучшего футболиста мира, Месси занял третье место

03 Января 2022 • 11:05 Комментировать (2)

Среди футболистов чемпионата Германии провели голосование, в ходе которого предложили выбрать лучшего игрока мира.

Как сообщает Kicker, лучшим был признан польский голеадор мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, за которого проголосовали 43,2 процента респондентов. Он обогнал ближайшего преследователя в два раза.

Вторую строчку в опросе занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах, получивший 20,5% голосов. Тройку лучших замкнул Лионель Месси.

Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» в седьмой раз в карьере получил Месси. Левандовски занял второе место с отставанием в 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Мохамед Салах
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Января 2022 в 13:17
ай по итогам года или 2-х -туц без разницы- усе прально
ARTUR
03 Января 2022 в 12:56
Еще один смешной рейтинг , не буду поляка сравнивать с Месси , а на фоне Салаха этот недотепа просто бегун ...
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