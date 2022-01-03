В Бундеслиге назвали лучшего футболиста мира, Месси занял третье место

Среди футболистов чемпионата Германии провели голосование, в ходе которого предложили выбрать лучшего игрока мира.

Как сообщает Kicker, лучшим был признан польский голеадор мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, за которого проголосовали 43,2 процента респондентов. Он обогнал ближайшего преследователя в два раза.

Вторую строчку в опросе занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах, получивший 20,5% голосов. Тройку лучших замкнул Лионель Месси.

Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» в седьмой раз в карьере получил Месси. Левандовски занял второе место с отставанием в 33 балла.