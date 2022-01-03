«Интер» нашёл нового нападающего в Бундеслиге

Миланский «Интер» заинтересован в приглашении нового нападающего. По сообщениям Calciomecato, скауты «нерадзурри» подыскали усиление для атакующей линии команды в Бундеслиге.

В поле зрения чемпиона Серии А попал французский нападающий Маркус Тюрам, выступающий за гладбахскую «Боруссию». Вполне вероятно, что этой зимой стороны проведут переговоры.

Срок действия контракта Маркуса с немецким клубом истекает в 2023 году, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тюрам сыграл десять матчей в немецком чемпионате и не отметился голевыми действиями.