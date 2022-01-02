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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Холанн рассказал фанатам, в какой стране будет играть

02 Января 2022 • 09:18 Комментировать

На трансферном рынке разгорается борьба за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. А пока что норвежец проводит каникулы в испанской Марбелье. Там Холанна встретили болельщики, которые не упустили возможность задать форварду вопрос о его будущем. Эрлинг ответил, что «будет играть здесь, в Испании». Об этом рассказывает AS.

21-летний Эрлинг Холанн в сезоне 2021/2022 провёл за «Боруссию» во всех соревнованиях 16 матчей. В них норвежский нападающий записал на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач на партнёров. Сообщалось, что летом выкупить Холанна можно будет за 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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