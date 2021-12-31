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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд расстанется с тремя игроками

31 Декабря 2021 • 12:34 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» расстанется как минимум с тремя футболистами по завершении текущего сезона, рапортует WAZ.

Немецким журналистам стало известно, что в следующем сезоне за «шмелей» не будут играть вингер Рейньер, полузащитник Аксель Витсель и защитник Марин Понграчич. Летом 2022 года у Витселя завершится трудовой договор с дортмундцами, а у Рейньера и Понграчича истекут арендные соглашения.

Также стоит напомнить, что к уходу из «Боруссии» близок звездный форвард Эрлинг Холанн.

После 17 туров Бундеслиги «шмели» набрали 34 балла и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Аксель Витсель Рейньер Марин Понграчич
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