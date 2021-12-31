Очередной европейский гранд включился в гонку за Гинтером

Немецкий защитник Маттиас Гинтер, решивший покинуть гладбахскую «Боруссию» по окончании сезона, стал трансферной целью ряда европейских топ-клубов. Ранее стало известно о намерении каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» подписать игрока.

Теперь же, по данным инсайдера Николо Скиры, в гонку за футболистом сборной Германии включился миланский «Интер». «Нерадзурри» уже приступили к действиям и предложили Гинтеру четырехлетнее соглашение с окладом в размере трех миллионов евро.

Действующий контракт Маттиаса с «Боруссией» истекает через полгода. Таким образом, защитник достанется новому клубу бесплатно.