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Чемпионат Германии. Бундеслига

Очередной европейский гранд включился в гонку за Гинтером

31 Декабря 2021 • 08:09 Комментировать

Немецкий защитник Маттиас Гинтер, решивший покинуть гладбахскую «Боруссию» по окончании сезона, стал трансферной целью ряда европейских топ-клубов. Ранее стало известно о намерении каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» подписать игрока.

Теперь же, по данным инсайдера Николо Скиры, в гонку за футболистом сборной Германии включился миланский «Интер». «Нерадзурри» уже приступили к действиям и предложили Гинтеру четырехлетнее соглашение с окладом в размере трех миллионов евро.

Действующий контракт Маттиаса с «Боруссией» истекает через полгода. Таким образом, защитник достанется новому клубу бесплатно.

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Интер Милан Маттиас Гинтер
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