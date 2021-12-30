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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» - очередной претендент на Гинтера

30 Декабря 2021 • 10:21 Комментировать

Защитник сборной Германии и гладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, кандидатуру 27-летнего игрока рассматривает мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии готов подписать Гинтера в летнее трансферное окно. Кроме «Баварии», заинтересованность в услугах футболиста проявляет каталонская «Барселона».

Ранее Маттиас сообщил, что покинет «Боруссию» по окончании сезона на правах свободного агента. Цвета гладбахского коллектива он защищает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттиас Гинтер
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