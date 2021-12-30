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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника сборной Германии

30 Декабря 2021 • 09:31 Комментировать

Защитник Маттиас Гинтер, анонсировавший свой уход из гладбахской «Боруссии», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Такой информацией поделился инсайдер Фабрицио Романо.

В подписании немецкого футболиста заинтересована каталонская «Барселона». Гинтер может присоединиться к «сине-гранатовым» в статусе свободного агента по завершении нынешнего сезона. Главным конкурентом «Барсы» в споре за игрока считается миланский «Интер».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Маттиас провел 15 поединков. 27-летний центральный защитник выступает за «Боруссиию» с 2017 года.

На счету Гинтера 32 матча в футболке сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маттиас Гинтер
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