«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника сборной Германии

Защитник Маттиас Гинтер, анонсировавший свой уход из гладбахской «Боруссии», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Такой информацией поделился инсайдер Фабрицио Романо.

В подписании немецкого футболиста заинтересована каталонская «Барселона». Гинтер может присоединиться к «сине-гранатовым» в статусе свободного агента по завершении нынешнего сезона. Главным конкурентом «Барсы» в споре за игрока считается миланский «Интер».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Маттиас провел 15 поединков. 27-летний центральный защитник выступает за «Боруссиию» с 2017 года.

На счету Гинтера 32 матча в футболке сборной Германии.