«Бавария» поборется за вингера «Ювентуса»

Шведский вингер Деян Кулушевски, который принадлежит туринскому «Ювентусу», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что в услугах скандинавского полузащитника заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд готов составит конкуренцию «Тоттенхэму» и «Арсеналу» в споре за Кулушевски.

В этом сезоне Деян отметился тремя голевыми передачами в 16 поединках итальянского чемпионата. Его контракт рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.