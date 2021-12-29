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Чемпионат Германии. Бундеслига

​В Швеции выбрали лучшего игрока в году – это не Ибрагимович

29 Декабря 2021 • 20:56 Комментировать

Стало известно имя игрока, который был признан лучшим футболистом Швеции в уходящем 2021 году. Награду завоевал атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг. Звёздный Златан Ибрагимович, который выиграл этот приз в прошлом году в 12-й раз в карьере, на этот раз по итогам голосования занял второе место.

Стоит сказать, что награда лучшему футболисту года в Швеции присуждается жюри из шведских спортивных журналистов.

Добавим, что Эмиля Форсберга лучшим игроком года в его родной стране признали впервые. За «РБ Лейпциг» шведский атакующий полузащитник выступает с января 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Эмиль Форсберг
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