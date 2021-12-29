«Боруссия» ждёт решения Холанна до конца февраля

Звездный форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн до сих пор не определился со своим будущим. Согласно данным инсайдера Кристиана Фалька, руководство «шмелей» хочет, чтобы скандинавский бомбардир принял окончательное решение до конца зимы.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Холанну со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити». Эрлинга можно будет приобрести следующим летом за 75 миллионов евро. Такой пункт прописан в его контракте с дортмундцами.

В сезоне-2021/2022 норвежец отметился 19 голами в 16 сыгранных поединках. Он связан трудовыми обязательствами с «Боруссией» до лета 2024 года.