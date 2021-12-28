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Мбабу, противник вакцинации, заболел коронавирусом во второй раз

28 Декабря 2021 • 17:29 Комментировать (1)
Бохум
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Вольфсбург
09.01 19:30

Правый защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу продолжает доставлять проблемы своему клубу. Дело в том, что швейцарец является ярым противником вакцинации от коронавируса сообщает Kicker.

В некоторых регионах Германии невакцинированным людям запрещено останавливаться в гостиницах. Таким образом перед домашними играми Мбабу не был с командой, которая заселялась в «Риц-Карлтон» в Вольфсбурге. Также из-за него в клубе пришлось вносить изменения в правила командных собраний.

Сегодня же стало известно, что Мбабу заболел коронавирусом во второй раз и застрял в Дубае из-за положительного теста на COVID-19. Ранее этим игроком интересовался «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Кевин Мбабу
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
28 Декабря 2021 в 18:32
Кришито дважды вакцинирован и тоже второй раз болеет. Так зачем делать эти не пойми чего творящие прививки? Мбабу мое уважение!
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