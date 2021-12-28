Мбабу, противник вакцинации, заболел коронавирусом во второй раз

Правый защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу продолжает доставлять проблемы своему клубу. Дело в том, что швейцарец является ярым противником вакцинации от коронавируса сообщает Kicker.

В некоторых регионах Германии невакцинированным людям запрещено останавливаться в гостиницах. Таким образом перед домашними играми Мбабу не был с командой, которая заселялась в «Риц-Карлтон» в Вольфсбурге. Также из-за него в клубе пришлось вносить изменения в правила командных собраний.

Сегодня же стало известно, что Мбабу заболел коронавирусом во второй раз и застрял в Дубае из-за положительного теста на COVID-19. Ранее этим игроком интересовался «Спартак».