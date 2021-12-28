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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Баварии»

28 Декабря 2021 • 11:18 Комментировать

Французский хавбек Микаэль Кюизанс может покинуть мюнхенскую «Баварию» в зимнее трансферное окно. Как стало известно журналисту Николе Скире, интерес к 22-летнему исполнителю проявляют в итальянском чемпионате.

Журналист утверждает, что подписать игрока желает «Верона». Руководство «мастифов» рассчитывает взять Куизанса в аренду до окончания нынешнего сезона.

Микаэль не проходит в состав «Баварии» и первую часть сезона провел на скамейке запасных. Полузащитник принял участие лишь в двух поединках.

По итогам 19 туров чемпионата Италии «Верона» набрала 24 очка и занимает место во второй половине таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Микаэль Кюизанс
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