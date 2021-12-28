Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за ошибок судей»

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о технологии VAR, которую уже несколько лет применяют в мировом футболе.

«Я потерпел поражения в двух полуфиналах Лиги чемпионов и одном четвертьфинале из-за ошибок арбитров. Если бы не это, «Бавария» могла бы оказаться в финале и победить. Мне нравится система VAR, но ее нужно правильно использовать», - передает слова польского нападающего Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» уверенно пробилась в 1/8 финала. В плей-офф мюнхенцы встретятся с «Зальцбургом».