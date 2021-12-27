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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Главное - это не возраст, в моём возрасте кое-кто думает о завершении карьеры»

27 Декабря 2021 • 20:23 Комментировать

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос, как ему удалось наколотить 69 голов в 2021 году.

- Сложно объяснить случившееся, - заявил футболист на вручении наград Globe Soccer Awards. - Главное - это не возраст, а работа. В моем возрасте кое-кто думает о завершении карьеры, а я уверен, что могу еще многое дать футболу. Играет роль не только то, что мы делаем на поле и тренировках, но и за пределами футбольной жизни. Этот гол получился очень интенсивным со всех точек зрения, сложно играть каждые три дня.

33-летний Левандовски не смог стать лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards, но был отмечен как лучший форвард года и получил приз зрительских симпатий.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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