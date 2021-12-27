​Известный инсайдер высказался о будущем Холанна

Известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио высказался по поводу будущего форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

По словам ди Марцио, которые приводит на своих страницах Wett Freunde, Холанну больше нравится чемпионат Испании, чем чемпионат Англии.

«Холанна в Испании могут заполучить только «Реал» и «Барселона». Как и Мбаппе, Холанн сказал своему агенту попробовать вариант с «Реалом». Если не получится, то с «Барселоной». А если не с «Барселоной», то с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее», - сказал ди Марцио.

Ранее сообщалось, что будущим летом Эрлинга Холанна можно будет выкупить у «Боруссии» за 75 миллионов евро.