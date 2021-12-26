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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» не усилится зимой

26 Декабря 2021 • 10:54 Комментировать

В «Баварии» не планируют усиление состава в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал известный немецкий журналист и инсайдер Кристиан Фальк из Bild.

«Слышал, что «Бавария» сбирается подписать бразильца. Но клуб не планирует никого подписывать в январе», - слова Фалька приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Бавария» купит у «Лидса» Рафинью приблизительно за 50 миллионов евро.  

После первого круга «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии. Мюнхенцы на девять очков опережают дортмундскую «Боруссию», идущую в Бундеслиге второй.  

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Бавария
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