​«Бавария» не усилится зимой

В «Баварии» не планируют усиление состава в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал известный немецкий журналист и инсайдер Кристиан Фальк из Bild.

«Слышал, что «Бавария» сбирается подписать бразильца. Но клуб не планирует никого подписывать в январе», - слова Фалька приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Бавария» купит у «Лидса» Рафинью приблизительно за 50 миллионов евро.

После первого круга «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии. Мюнхенцы на девять очков опережают дортмундскую «Боруссию», идущую в Бундеслиге второй.