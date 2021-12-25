«Бавария» хочет подписать звезду «Наполи»

Форвард сборной Италии и «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в европейском гранде. В подписании 30-летнего игрока заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Gazzetta dello Sport.

Чемпион Германии уже обратился в неаполитанский клуб по поводу перехода Лоренцо. «Наполи» же не хочет расставаться со своим лидером и рассчитывает продлить с ним сотрудничество. Срок действия соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года. В текущем розыгрыше Серии А нападающий провел 15 поединков, забил четыре гола (все – с пенальти) и сделал пять ассистов.