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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет подписать звезду «Наполи»

25 Декабря 2021 • 15:25 Комментировать (1)

Форвард сборной Италии и «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в европейском гранде. В подписании 30-летнего игрока заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Gazzetta dello Sport.

Чемпион Германии уже обратился в неаполитанский клуб по поводу перехода Лоренцо. «Наполи» же не хочет расставаться со своим лидером и рассчитывает продлить с ним сотрудничество. Срок действия соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года. В текущем розыгрыше Серии А нападающий провел 15 поединков, забил четыре гола (все – с пенальти) и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Лоренцо Инсинье
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
25 Декабря 2021 в 16:11
зачем он им у них столько крайних нападающих
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