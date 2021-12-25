Названы три главных претендента на Холанна

Определились три главных претендента на центрфорварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Как сообщает газета Marca, в борьбе за игрока сойдутся «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Все три клуба готовы выделить на покупку Холанна 75 миллионов евро. Именно за такую сумму можно приобрести Эрлинга в летнее трансферное окно.

Норвежский бомбардир перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. Его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Холанна 13 голов и четыре результативных паса в 11 матчах чемпионата Германии.