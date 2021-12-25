«Боруссия» хочет удержать Холанна серьёзным повышением зарплаты

В дортмундской «Боруссии» не намерены расставаться с норвежским форвардом Эрлингом Холанном, интерес к которому проявляют многие европейские гранды.

Согласно сведениям Bild, немецкий клуб хочет удержать звездного нападающего улучшенным контрактом. Дортмундцы готовы увеличить заработную плату игрока до 16 миллионов евро в год. По действующему контракту он зарабатывает восемь миллионов.

Холанн может уйти из «Боруссии» по окончании нынешнего сезона. Его можно выкупить летом 2022 года за 75 миллионов евро. Среди претендентов на игрока фигурируют мадридский «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона».