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Чемпионат Германии. Бундеслига

​В «Баварии» высказались о возможности подписания Холанна

24 Декабря 2021 • 21:39 Комментировать

Директор «Баварии» Оливер Кан получил вопрос о том, может ли клуб следующим летом поучаствовать в гонке за подписание Эрлинга Холанна. Интерес к норвежскому форварду «Боруссии», как известно, проявляют многие статусные клубы Европы.

«У нас есть Роберт Левандовски. Он ещё несколько лет собирается забивать по 30-40 голов», - слова Оливера Кана приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Ранее в Испании рассказывали, в какой клуб предпочитает перебраться Эрлинг Холанн в обозримом будущем.

21-летний Эрлинг Холанн забил 19 голов в 16 матчах за «Боруссию» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Оливер Кан Эрлинг Холанн
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