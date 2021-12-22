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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Боруссия» готова платить Холанну вдвое больше слухи

22 Декабря 2021 • 14:59 Комментировать

Эрлинг Холанн будет одним из наиболее лакомых кусочков на летнем трансфером рынке. Интерес к форварду проявляют многие статусные клубы Европы. Впрочем, в дортмундской «Боруссии» не теряют надежд на сохранение Холанна в своих рядах ещё на сезон. По данным Bild, «шмели» готовы платить норвежцу вдвое больше, подняв его зарплату с 8 до 16 миллионов евро в год. Также возможно заключение выгодного спонсорского соглашение между Холанном и техническим спонсором «Боруссии» - компанией Puma.

За два года в «Боруссии» Эрлинг Холанн провёл во всех турнирах 75 матчей. В них норвежец отметился 76 забитыми голами.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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