Эрлинг Холанн будет одним из наиболее лакомых кусочков на летнем трансфером рынке. Интерес к форварду проявляют многие статусные клубы Европы. Впрочем, в дортмундской «Боруссии» не теряют надежд на сохранение Холанна в своих рядах ещё на сезон. По данным Bild, «шмели» готовы платить норвежцу вдвое больше, подняв его зарплату с 8 до 16 миллионов евро в год. Также возможно заключение выгодного спонсорского соглашение между Холанном и техническим спонсором «Боруссии» - компанией Puma.

За два года в «Боруссии» Эрлинг Холанн провёл во всех турнирах 75 матчей. В них норвежец отметился 76 забитыми голами.