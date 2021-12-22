«Боруссия» придумала, как сохранить Беллингхема

Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить в своих рядах перспективного английского вингера Джуда Беллингхема. Согласно данным Football Insider, «шмели» придумали, как убедить игрока задержаться в команде.
Руководство «Боруссии» готово пригласить Джоба Беллингхема, который является братом Джуда. Таким образом «шмели» рассчитывают отговорить восходящую звезду от ухода.
Напомним, что активный интерес к Джуду проявляют на Туманном Альбионе. В трансфере 18-летнего вингера заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Контракт Беллингхема с дортмундцами истекает летом 2025 года.
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