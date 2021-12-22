Сане третий раз подряд стал футболистом месяца в «Баварии»

Атакующий полузащитник Лерой Сане признан лучшим футболистом мюнхенской «Баварии» по итогам ноября. Об этом рапортует пресс-служба немецкого гранда.
В минувшем месяце 25-летний вингер принял участие в пяти поединках во всех соревнованиях, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Примечательно, что Лероя признавали лучшим игроком мюнхенского коллектива в сентябре и октябре.
Сане присоединился к «Баварии» летом 2020 года. Он подписал с клубом контракт до середины 2025 года.
После первого круга команда Сане уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на девять очков.
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