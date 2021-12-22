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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане третий раз подряд стал футболистом месяца в «Баварии»

22 Декабря 2021 • 10:26 Комментировать

Атакующий полузащитник Лерой Сане признан лучшим футболистом мюнхенской «Баварии» по итогам ноября. Об этом рапортует пресс-служба немецкого гранда.

В минувшем месяце 25-летний вингер принял участие в пяти поединках во всех соревнованиях, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Примечательно, что Лероя признавали лучшим игроком мюнхенского коллектива в сентябре и октябре.

Сане присоединился к «Баварии» летом 2020 года. Он подписал с клубом контракт до середины 2025 года.

После первого круга команда Сане уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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