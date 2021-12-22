Левандовски оценил свои шансы на «Золотой мяч» в 2022 году

Звездный центрфорвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своих шансах выиграть «Золотой мяч» в следующем году. Его слова приводятся в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

«Мои шансы на награду? Все могут решить какие-то детали. Со своей стороны, могу пообещать, что продолжу работать, дабы показывать еще лучшие результаты.

Я доволен своей карьерой. Однако по-прежнему сохраняю голод до побед. Хочу еще раз выиграть Лигу чемпионов. Ради этого работаю каждый день», - сказал польский голеадор.

По итогам 2021 года Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Награду в очередной раз выиграл Лионель Месси.