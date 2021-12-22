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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски сравнил Роналду и Месси

22 Декабря 2021 • 08:43 Комментировать

Звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, выступающих за «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

«Лео и КриРо давно заняли свою нишу, они долгое время остаются лучшими в мире. Между ними было серьезное соперничество. Я уважительно отношусь к труду, который проделывает Роналду. Что касается Месси, то ему все дается легче. Мне так кажется. Думаю, Криштиану пришлось больше трудиться для своего успеха», - передает слова Роберта твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в текущем году. Это седьмая подобная награда для него. На счету Роналду пять «Золотых мячей».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски
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