Левандовски рассказал, как отреагировал на слова Месси о «Золотом мяче»

Центрфорвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о словах аргентинца Лионеля Месси, произнесенных во время недавней церемонии вручения «Золотого мяча». Лео заявил, что поляк заслуживает получить «Золотой мяч».

«Слова Лионеля? Они меня действительно тронули. Думаю, это была не пустая речь. Мне было приятно слышать от Месси такие слова», - цитирует 33-летнего голеадора портал Goal.com.

В голосовании за «Золотой мяч» в этом году Левандовски финишировал на втором месте. Награду в седьмой раз в карьере выиграл Лионель Месси. Аргентинец опередил поляка на 33 балла.