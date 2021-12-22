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Чемпионат Германии. Бундеслига

С 28 декабря матчи Бундеслиги снова будут проходить без зрителей

22 Декабря 2021 • 00:42 Комментировать

Власти Германии примут закон, согласно которому все спортивные события, в том числе футбольные матчи Бундеслиги, снова будут проходить без зрителей. Он вступит в силу с 28 декабря.

Причина этому – накаленная эпидемиологическая ситуация, которая значительно обострилась в стране в последние несколько недель, свидетельствует Get German Football News. Стоит уточнить, что к этому моменту клубам высшего дивизиона разрешалось впускать на трибуны максимум 15 тысяч болельщиков.   

Пока неизвестно, как долго продержатся ограничения. Видимо, все будет зависеть от ситуации в стране после праздников, во время которых ожидается новая волна заражений Covid-19.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига коронавирус
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