С 28 декабря матчи Бундеслиги снова будут проходить без зрителей

Власти Германии примут закон, согласно которому все спортивные события, в том числе футбольные матчи Бундеслиги, снова будут проходить без зрителей. Он вступит в силу с 28 декабря.

Причина этому – накаленная эпидемиологическая ситуация, которая значительно обострилась в стране в последние несколько недель, свидетельствует Get German Football News. Стоит уточнить, что к этому моменту клубам высшего дивизиона разрешалось впускать на трибуны максимум 15 тысяч болельщиков.

Пока неизвестно, как долго продержатся ограничения. Видимо, все будет зависеть от ситуации в стране после праздников, во время которых ожидается новая волна заражений Covid-19.