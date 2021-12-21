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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Источник рассказал, куда хочет перейти Холанн слухи

21 Декабря 2021 • 10:57 Комментировать

Будущее Эрлинга Холанна является одной из самых интересных тем на трансферном рынке. Интерес к талантливому форварду «Боруссии» из Дортмунда проявляют многие европейские топовые клубы. В программе Rondeando на 8 TV прозвучала информация о том, что Холанн предпочитает перейти в «Барселону».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта жестом отреагировал на вопрос журналиста о том, имеются ли у клуба средства для подписания Эрлинга Холанна. Лапорта дал понять, что такая возможность есть, хотя клуб переживает серьёзнейшие финансовые трудности.

Эрлинг Холанн провёл в «Боруссии» два года. За это время норвежец забил 76 голов в 75 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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