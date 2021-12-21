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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» хочет вернуть Саншеша слухи

21 Декабря 2021 • 10:49 Комментировать

Ренату Саншеш может получить второй шанс в Мюнхене. Как сообщает Calciomercato, «Бавария» входит в список клубов, которые проявляют интерес к полузащитнику «Лилля». Также Саншеш находится на радаре «Арсенала» и «Милана».

Ренату Саншеш был признан лучшим молодым игроком Евро-2016. После турнира он сменил «Бенфику» на «Баварию», но стать твёрдым игроком основы так и не смог. Уже через год португалец отправился в аренду в «Суонси». А в 2019 году мюнхенцы продали Саншеша «Лиллю».

В сезоне 2021/2022 24-летний Ренату Саншеш провёл за «Лилль» 15 матчей. Хавбек записал на свой счёт один гол и один ассист.  

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Евро-Футбол.Ру,
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