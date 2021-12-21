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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл усиление в «Баварии»

21 Декабря 2021 • 10:24 Комментировать

Мадридский «Реал» обратил свое внимание на немецкий трансферный рынок. «Королевский» клуб намерен подписать в среднюю линию французского хавбека Корентина Толиссо, ныне выступающего в составе мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают журналисты AS.

В свою очередь 27-летний полузащитник не против такого варианта продолжения карьеры. Стороны уже начали предварительные переговоры по сделке.

Стоит отметить, что действующий трудовой договор Корентина с немецким грандом истекает летом 2022 года. Интерес к нему также проявляют миланский «Интер», лондонский «Тоттенхэм» и «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Корентин Толиссо
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