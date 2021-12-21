«Реал» нашёл усиление в «Баварии»

Мадридский «Реал» обратил свое внимание на немецкий трансферный рынок. «Королевский» клуб намерен подписать в среднюю линию французского хавбека Корентина Толиссо, ныне выступающего в составе мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают журналисты AS.

В свою очередь 27-летний полузащитник не против такого варианта продолжения карьеры. Стороны уже начали предварительные переговоры по сделке.

Стоит отметить, что действующий трудовой договор Корентина с немецким грандом истекает летом 2022 года. Интерес к нему также проявляют миланский «Интер», лондонский «Тоттенхэм» и «Рома».