Защитник «Барселоны» Серджино Дест в следующем году может сменить клубную прописку. Как сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes, интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Бавария». Рулевой мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн хотел бы заполучить более атакующего футболиста на правый фланг обороны.

Поговаривают, что на Серджино Десте поставил крест Хави, который возглавил «Барселону» в ноябре. Американский футболист не соответствует требованиям молодого тренера.

В сезоне 2021/2022 Серджино Дест провёл 16 матчей во всех соревнованиях. На счету американца три результативных паса на партнёров.