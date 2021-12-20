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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» может подписать игрока «Барселоны», на котором поставил крест Хави слухи

20 Декабря 2021 • 15:32 Комментировать

Защитник «Барселоны» Серджино Дест в следующем году может сменить клубную прописку. Как сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes, интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Бавария». Рулевой мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн хотел бы заполучить более атакующего футболиста на правый фланг обороны.

Поговаривают, что на Серджино Десте поставил крест Хави, который возглавил «Барселону» в ноябре. Американский футболист не соответствует требованиям молодого тренера.

В сезоне 2021/2022 Серджино Дест провёл 16 матчей во всех соревнованиях. На счету американца три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Серджино Дест трансферы футбола - зима 2022
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