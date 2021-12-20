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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски рассказал, как отреагировал на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

20 Декабря 2021 • 09:35 Комментировать (1)

Главная звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался об отмене «Золотого мяча» в 2020 году. Тогда польский нападающий считался главным претендентом на награду, однако церемонию не провели из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Было грустно, что отменили церемонию в прошлом году. В этом году для меня было честью бороться с Лео Месси. Я горд находиться рядом с ним на вершине», - приводит слова 33-летнего бомбардира Bayern & Germany.

В 2021 году обладателем престижной индивидуальной награды стал Лионель Месси. Он обогнал Левандовски, занявшего второе место, на 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
A-LeXX
20 Декабря 2021 в 11:51
Если бы Франс Футбол все-таки вручил ЗМ в прошлом году, то в этом поляк даже не попал бы в тройку лучших.
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