Левандовски рассказал, как отреагировал на отмену «Золотого мяча» в 2020 году

Главная звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался об отмене «Золотого мяча» в 2020 году. Тогда польский нападающий считался главным претендентом на награду, однако церемонию не провели из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Было грустно, что отменили церемонию в прошлом году. В этом году для меня было честью бороться с Лео Месси. Я горд находиться рядом с ним на вершине», - приводит слова 33-летнего бомбардира Bayern & Germany.

В 2021 году обладателем престижной индивидуальной награды стал Лионель Месси. Он обогнал Левандовски, занявшего второе место, на 33 балла.