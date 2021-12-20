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Чемпионат Германии. Бундеслига

Райола высказался о будущем Холанна

20 Декабря 2021 • 08:08 Комментировать

Норвежский нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн находится в сфере интересов многих топ-клубов Европы. О будущем звездного игрока высказался футбольный агент Мино Райола, который представляет его интересы.

«Пока нет договоренности ни с одним из клубов. Мы в поиске самого оптимального варианта. Не исключаю, что Эрлинг задержится в Дортмунде еще на один сезон», - передает слова Райолы инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Если верить слухам, интерес к Холанну проявляют мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Барселона» и «Бавария». Его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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Мино Райола Эрлинг Холанн
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