Райола высказался о будущем Холанна

Норвежский нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн находится в сфере интересов многих топ-клубов Европы. О будущем звездного игрока высказался футбольный агент Мино Райола, который представляет его интересы.

«Пока нет договоренности ни с одним из клубов. Мы в поиске самого оптимального варианта. Не исключаю, что Эрлинг задержится в Дортмунде еще на один сезон», - передает слова Райолы инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Если верить слухам, интерес к Холанну проявляют мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Барселона» и «Бавария». Его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.