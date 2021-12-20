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Проблемы для Тедеско: Лидер «РБ Лейпцига» вылетел из строя на два месяца

20 Декабря 2021 • 00:15 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
08.01 17:30

Неприятные новости последовали для болельщиков «РБ Лейпцига» с расположения клуба. Новый тренерский штаб команды во главе Доменико Тедеско остался без одного из лидеров – серьезную травму получил полузащитник Эмиль Форсберг и на длительное время отправился в лазарет.

Пресс-служба «РБ Лейпцига» сообщила, что процесс восстановления футболиста займет около двух месяцев. Отметим, что повреждение швед получил в самом начале проигранного матча с «Арминией» в Бундеслиге.

К слову, в текущем сезоне Форсберг не столь результативен, как обычно. На его счету всего шесть голов и два ассиста в 25 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Эмиль Форсберг
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