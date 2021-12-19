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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Германии был прерван матч из-за расистского скандала – такое случилось впервые в истории

19 Декабря 2021 • 20:40 Комментировать

Поединок третьей Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» завершился скандалом. На 36-й минуте первого тайма обе команды отправились в раздевалку, а поединок так и не был продолжен.

Причина случившемуся – поведение болельщиков на трибунах, которые начали на расистской почве оскорблять футболиста гостей поля Аарона Опоку. Как следствие, другие игроки отказались продолжать игру в знак протеста.

Пока неизвестно, какое наказание будет выписано «Дуйсбургу» и его фанатам. По информации NRZ, руководство лиги немедленно начнет расследование. Также отмечается, что подобное случилось впервые в рамках профессиональных соревнований в стране.

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