В Германии был прерван матч из-за расистского скандала – такое случилось впервые в истории

Поединок третьей Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» завершился скандалом. На 36-й минуте первого тайма обе команды отправились в раздевалку, а поединок так и не был продолжен.

Причина случившемуся – поведение болельщиков на трибунах, которые начали на расистской почве оскорблять футболиста гостей поля Аарона Опоку. Как следствие, другие игроки отказались продолжать игру в знак протеста.

Пока неизвестно, какое наказание будет выписано «Дуйсбургу» и его фанатам. По информации NRZ, руководство лиги немедленно начнет расследование. Также отмечается, что подобное случилось впервые в рамках профессиональных соревнований в стране.