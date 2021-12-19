​Президент «Баварии»: «Ослабление конкурентов – не наша цель»

Герберт Хайнер, являющийся президентом «Баварии», высказался по поводу обвинений в том, что мюнхенцы регулярно покупают лучших игроков из других немецких команд.

Так, например, этим летом «Бавария» приобрела нескольких игроков «РБ Лейпцига», а также тренера Юлиана Нагельсманна. Теперь «быки» превратились в середняка немецкой Бундеслиги.

«Мы покупаем игроков не для того, чтобы ослабить наших конкурентов. Мы исходим из того, что нам нужно для усиления состава. Подписание Дайо Упамекано и Марселя Забитцера было логичным шагом. Юлиан Нагельсманн работал с ними и знает их», - слова Хайнера приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport1.