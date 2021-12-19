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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гендиректор «Боруссии» дал совет Холанну в выборе чемпионата

19 Декабря 2021 • 13:28 Комментировать

Интерес к Эрлингу Холанну проявляют многие топовые клубы. Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке выразил надежду на то, что норвежец останется в клубе после завершения этого сезона, но при этом дал Холанну совет по выбору лиги для перехода.

«Думаю, Холанну лучше подойдёт чемпионат Испании, чем чемпионат Англии. Но мы надеемся, что он останется», - высказался Вацке для Bild.

Эрлинг Холанн играет за дортмундскую «Боруссию» с начала 2020 года. С тех пор он забил за «шмелей» 76 голов в 75 матчах во всех турнирах. Также на счету норвежца 20 голевых передач.

Гендиректор «Боруссии» высказался о будущем Холанна

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Эрлинг Холанн
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