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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гендиректор «Боруссии» высказался о будущем Холанна

19 Декабря 2021 • 13:11 Комментировать

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о будущем Эрлинга Холанна.

«Все говорят о Холанне. Я знаю, что «Реалу» он очень интересен, но я мог бы назвать ещё 25 клубов.

Может, он уйдёт, может он останется. Мы общались с агентом Мино Райолой по телефону, это был хороший разговор. В ближайшие недели мы снова поговорим. Главная тема – общее развитие Холанна.

Лично я считаю, что Эрлингу Холанну было бы лучше подольше поиграть в Бундеслиге», - слова Вацке приводит на своих страницах Bild.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн забил 19 голов и отдал 5 голевых передач в 16 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Эрлинг Холанн
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